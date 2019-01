Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

A oltre due anni dall’uscita di Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra la Paramount è pronta a tornare nel mondo dellecon un nuovo progetto filmico che, a quanto pare, fungerà da reboot.

Il produttore Andrew Form ha dichiarato a Variety durante i Critics’ Choice Awards che la produzione del lungometraggio avrà inizio entro la fine dell’anno corrente. Insieme a lui torneranno alla produzione anche Michael Bay e Brad Fuller della Platinum Dunes.

Del cast degli ultimi due film, ricordiamo, facevano parte Megan Fox, Will Arnett, Pete Ploszek (Leonardo), Alan Ritchson (Raffaello), Noel Fisher (Michelangelo) e Jeremy Howard (Donatello).

Andrew Dodge (Bad Words, Space Jam 2) è stato ingaggiato pere scrivere la sceneggiatura del progetto.

‘A Quiet Place’ producers are rebooting the ‘Teenage Mutant Ninja Turtles,’ again! Production could start as early as this year #CriticsChoiceAwards https://t.co/wdsQUeuspo pic.twitter.com/IxbalX6Gxm

— Variety (@Variety) 13 gennaio 2019