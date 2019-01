tempo di lettura 1'

Nuovo film perdopo, uscito nel 2017.

The Wrap riporta che la regista dirigerà On the Rocks, e coinvolgerà nel cast Bill Murray, che torna a lavorare con la coppola dopo Lost in Translation e lo speciale natalizio di Netflix A Very Murray Christmas, e Rashida Jones. La storia ruoterà intorno a una giovane madre (Jones) che si ritroverà coinvolta in un’avventura attraverso la città di New York insieme a suo padre, donnaiolo con il quale lei tornerà a legare.

Sarà la prima pellicola prodotta da A24 per la Apple, secondo l’accordo annunciato qualche tempo fa: si presume che A24 distribuirà la pellicola nelle sale americane (e forse venderà i diritti internazionali) e che successivamente Apple la proporrà sul proprio servizio di streaming, in apertura quest’anno.