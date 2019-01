tempo di lettura 2'

Ancora Auguri per la tua Morte, sequel di Auguri per la Tua Morte del 2017, sarebbe dovuto uscire nelle sale americane il 14 febbraio. Tuttavia la Universa ha deciso di anticipare di un giorno la data di rilascio nelle sale a causa dell’anniversario del tragico massacro avvenuto alla Marjory Stoneman Douglas High School in Florida avvenuto proprio lo scorso 14 febbraio in cui persero la vita 17 persone.

Il film arriverà quindi nelle sale un giorno prima, il 13 febbraio, e la distribuzione del film sarà sospesa per un breve lasso di tempo nelle aree nei dintorni di Parkland.

Questa la sinossi ufficiale:

Jessica Rothe guida il cast che ritorna in Ancora auguri per la tua morte, il seguito della sorpresa del 2017 di Blumhouse (Split, Scappa – Get Out, La notte del giudizio), un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono. Una nuova produzione di Jason Blum. Christopher Landon torna a scrivere e dirigere il nuovo capitolo, mentre i produttori esecutivi di Auguri per la tua morte, Angela Mancuso e John Baldecchi, sono stati affiancati da EP Samson Mucke (Manuale Scouts per l’Apocalisse Zombie).

Con un budget di produzione di appena 4,8 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati più di 120 a livello globale. È stato diretto da Christopher Landon (Il Segnato, Paranormal Activity: The Marked Ones), tornato anche alla regia del seguito.

FONTE: CB