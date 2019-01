tempo di lettura 1'

Grande endorsement di Christopher Nolan nei confronti di Damien Chazelle e del suo film

L’anno scorso il regista aveva elogiato Dunkirk definendolo “semplicemente incredibile”, e ora in occasione della serie Directors on Directors di Variety Nolan ha risposto per le rime:

Nell’arco di soli tre film, Damien Chazelle si è evoluto come uno dei registi più entusiasmanti ed esperti in circolazione.

Nolan ha commentato anche la polemica tutta americana sorta all’uscita di First Man – Il Primo Uomo, e cioè la mancanza di bandiere americane:

Le discussioni sul modo in cui è stata mostrata la bandiera americana sulla Luna hanno perso il punto principale: la scelta non riguardava forme di patriottismo. Il regista ha deciso di sorpassare il senso collettivo di questo grande evento per cercare di capire in maniera genuina cosa potesse significare fare un passo sul punto più lontano mai raggiunto dall’umanità per l’individuo che l’ha compiuto.

Secondo Nolan, comunque, il film potrebbe ottenere più consensi nel corso del tempo:

Il vero valore di First Man, in maniera non dissimile dagli importantissimi eventi che cerca di interpretare, potrebbe emergere realmente col tempo.

Ricordiamo che First Man – Il Primo Uomo è costato 59 milioni di dollari e ne ha incassati 100 in tutto il mondo. In queste settimane sta ricevendo alcuni premi (tra cui un Golden Globe) e nomination.