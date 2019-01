tempo di lettura 2'

L’annuncio di un nuovo film diè arrivato come un fulmine a ciel sereno così come il primo teaser trailer che vi abbiamo proposto nella giornata di ieri.

Eppure la notizia era già stata anticipata da Dan Aykroyd nel corso di un’intervista risalente allo scorso anno. All’attore era sfuggita la rivelazione in occasione di un’ospitata alla The Big Interview With Dan Rather.

“Abbiamo una storia credibile a cui stanno lavorando registi e autori davvero in gamba. Non posso fare nomi però” aveva dichiarato in tale occasione, aggiungendo:

Sono una buona squadra e si stanno sforzando di riportare l’emozione e lo spirito dei primi due film e riproporli con il linguaggio del 21° secolo necessario per lasciare un segno.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016, e arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2020. Jason Reitman, regista di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult, Tully e The Front Runner, è figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Il film è in sviluppo già da diversi mesi presso la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

Non è chiaro se Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd avranno un ruolo nella storia (Harold Ramis è morto nel 2014). Secondo le prime voci la storia sarà incentrata su quattro adolescenti, due ragazzi e due ragazze, in qualche modo legati ai personaggi originali.

La Sony ha fissato l’uscita della pellicola per l’estate del 2020.