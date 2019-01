tempo di lettura 4'

Dal 5 febbraio sarà disponibile in Dvd, Digital HD e Blu-ray, terzo capitolo della saga con protagonistaarrivato nelle nostre sale lo scorso ottobre.

Insieme a Atkinson, ricordiamo, il cast è composto da Ben Miller (Paddington 2), Olga Kulylenko (Quantum of Solace), Jake Lacy (Carol) e Emma Thompson (Saving Mr. Banks).

Ecco il comunicato stampa con tutte le informazioni sui prodotti:

Johnny English Colpisce Ancora

L’amatissimo Rowan Atkinson (Mr. Bean) torna nei panni dell’acclamato agente segreto per caso nel terzo capitolo dell’esilarante missione di spionaggio ricca d’azione Johnny English colpisce ancora, in arrivo il 5 febbraio in Dvd, Blu-ray e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment italia. Johnny English ed il suo fido aiutante Bough sono tornati in questa commedia esilarante ricca di ancor più azione e più risate per tutta la famiglia. Girato da uno dei registi di punta della commedia inglese, David Kerr (Inside Number 9), il film vanta un cast stellare che include Ben Miller (Paddington 2), Olga Kulylenko (Quantum of Solace), Jake Lacy (Carol) e l’attrice premio Oscar® Emma Thompson (Saving Mr. Banks).

Quando un cyber-attacco rivela l’identità di tutti gli agenti sotto copertura in Inghilterra, l’unica speranza per il Paese viene richiamata dalla pensione. La nuova missione di English è la più difficile finora: buttarsi a capofitto nell’azione per trovare l’hacker a capo dell’attacco. Un uomo con poche abilità e metodi analogici, English deve superare le difficoltà della tecnologia moderna – o la sua nuova missione sarà l’ultima degli interi Servizi Segreti.

Con oltre 30 minuti di esclusivi contenuti speciali, Johnny English colpisce ancora nei formati Dvd e Blu-ray include uno sguardo da vicino alle location del film, selezionate accuratamente, e ai set dettagliati, così come alla celebre collezione di gadget e macchine di Johnny ed un’attenta carrellata dello straordinario cast del film, tuffandosi sempre più a fondo nel retaggio della spia incapace più amata di sempre!

I fan potranno inoltre rivivere tutto il divertimento portando a casa tutti e tre i film all’interno della Johnny English collection, disponibile in Dvd e Blu-ray dal 5 febbraio, che comprende Johnny English, Johnny English – La rinascita ed il nuovo film Johnny English colpisce ancora.

CONTENUTI BONUS NEI FORMATI BLU-RAYTM E DVD:

Il genio della commedia Rowan Atkinson – Uno sguardo al talent comico di Rowan: l’attenzione meticolosa ai dettagli che è diventata il marchio del suo lavoro. Johnny English combina il meglio delle abilità di Rowan – un abile uso del dialogo e della commedia slapstick.

Il cast dei personaggi – Con un protagonist come Rowan Atkinson, il cast di supporto doveva essere altrettanto forte. Puntiamo l’obiettivo su questo autentico cast di personaggi:

Ben Miller – Bough

Olga Kurylenko – Ophelia

Emma Thompson – Primo Ministro

Michael Gambon – Agent 5

Charles Dance – Agent 7

Edward Fox – Agent 9

L’eredità di Johnny English – Cosa è cambiato questa volta per Johnny e per il mondo? In questo capitolo, scopriamo dal cast e dalla troupe come il personaggio di Johnny si è evoluto e ciò che è cambiato senza però modificare il cuore dell’agente segreto incompetente che abbiamo imparato a conoscere ed amare

Realtà virtuale stile Johnny English – La realtà virtuale può anche essere ovunque, ma nessuno sarebbe in grado di farla come il nostro intrepido agente English.

I gadget – Rowan ci porta alla scoperta della sua notevole collezione di gadget, mentre il team ci mostra la loro creazione.

Le auto – E’ cosa risaputa che Rowan sia un amante delle auto, e la sua opinione è stata molto importante nella scelta delle auto utilizzate nel film. Olga Kurylenko si unisce al divertimento e parla delle sue scene da pilota e delle differenze tra girare per Johnny English 3 e Quantum of Solace.

Location e design – Il film sarà anche tutto da ridere, ma le scenografie e le location sono la cosa fondamentale. Dalla stanza di Johnny al MI7 agli uffici del Primo Ministro, la suite di Volta nel castello, ogni dettaglio è accuratamente studiato e realizzato a mano. E nulla batte le riprese in location – dal sud della Francia alle strade di Londra, l’agente English ha viaggiato bene.

Commento al film del regista David Kerr

FILMMAKER:

Cast: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Jake Lacy and Emma Thompson

Musiche: Howard Goodall

Hair & Makeup Designer: Graham Johnston

Costume Designer: Annie Hardinge

Montaggio: Mark Everson

Production Designer: Simon Bowles

Direttore della fotografia: Florian Hoffmeister, BSC

Co-Produttore: Andrew Warren

Produttori esecutivi: Liza Chasin, Willian Davies

Produttori: Tim Bevan, Eric Fellner, Chris Clark

Sceneggiatura: William Davies

Regia: David Kerr

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Commedia

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 25 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese, Tedesco DTS:X; Italiano DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Inglese n/u, Tedesco, Italiano,

Contenuti Speciali: • Il genio della commedia Rowan Atkinson • Il cast dei personaggi • L’eredità di Johnny English • Realtà virtuale stile Johnny English • I gadget • Le auto • Location e design • Commento al film del regista David Kerr

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Commedia

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 25 minuti ca.

Video: 16:9 2.39:1 Anamorphic Widescreen

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Francese, Turco, Olandese, Danese, Finlandese, Svedese, Norvegese, Arabo, Islandese, Hindi

Contenuti Speciali: • Il genio della commedia Rowan Atkinson • Il cast dei personaggi • L’eredità di Johnny English • Realtà virtuale stile Johnny English • I gadget • Le auto • Location e design • Commento al film del regista David Kerr