tempo di lettura 1'

Le riprese di, terzo capitolo del noto franchise action iniziato nel 1995, sono iniziate circa una settimana fa.

Online sono ora approdate delle nuove immagini dal set che mostrano nuovamente Will Smith e Martin Lawrence insieme.

Trovate tutte le immagini cliccando sui link sottostanti:

Now THAT’s a suit! Will Smith spotted filming new scenes for ‘Bad Boys for Life’#WillSmith #BadBoys #BadBoysforLife #filming #behindthescenes #BTShttps://t.co/EMF24Yyog8

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) January 18, 2019