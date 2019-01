Spoiler

tempo di lettura 1'

Continuano i leak dal merchandise di, il cinecomic dei fratelli Russo dal 24 aprile nei cinema italiani.

Oggi vi mostriamo alcuni prototipi per le action figure del film in cui compaiono i costumi speciali di alcuni Vendicatori per il viaggio nel Regno Quantico, quelli di Ronin, Thanos e Captain Marvel, l’armatura di Rescue e quello che sembrerebbe il costume nero di Spider-Man che vedremo in Far From Home (e che dovrebbe chiamarsi Black Spider).

L’altra immagine conferma ancora una volta un ritorno: quello dei Chitauri, la razza aliena al servizio di Thanos.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.