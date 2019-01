tempo di lettura 3'

La notizia arriva dal press day cinese di

Questo venerdì infatti, una versione PG-13 del film debutterà nell’importante mercato segnando la prima volta del Mercenario Chiacchierone nel “Middle Kingdom”.

Ed è stato proprio durante gli impegni stampa di questa release che Ryan Reynolds ha parlato dello stato dei lavori del terzo episodio del franchise.

La star canadese ha dichiarato che la nuova avventura di Deadpool è già in fase di sviluppo e che l’idea è quella di percorrere una “nuova strada”.

In un estratto di Variety possiamo leggere:

Il suo team è già al lavoro sul terzo capitolo, ma non ha specificato se verrà confezionato avendo in mente a prescindere la censura cinese. Ha comunque aggiunto che col terzo film c’è l’intenzione di andare in una direzione completamente differente perché spesso i reboot o i cambiamenti vengono fatti con quattro film di ritardo.

Il team di cui sopra, in linea di massima, dovrebbe essere formato da Reynolds, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick e il regista Drew Goddard, che sarà dietro alla macchina da presa e da scrivere di X-Force.

E proprio Reese e Wernick in un’intervista a Screenrant di qualche giorno fa hanno specificato che Deadpool 3 arriverà dopo X-Force:

Stando alla cronologia che ci siamo prefissati, X-Force sarà il prossimo film e dopo arriverà Deadpool 3. È un po’ una roba alla Iron Man, Iron Man 2, The Avengers e Iron Man 3 in un certo senso. X-Force non lo scriveremo noi, sarà tutta farina del sacco di Drew Goddard o, per lo meno, questi sono i piani attuali […] Siamo sempre in contatto con Ryan, ci scambiamo di continuo idee al telefono o con dei messaggi. (Deadpool 3, ndr.) è sempre una priorità per noi. Ma verrà fatto al momento opportuno, ora è X-Force il prossimo appuntamento.

Non ci resta che attendere fiduciosi i futuri sviluppi della cosa, ma pare proprio che, nonostante le preoccupazioni di parte del fandom relative al destino di Deadpool in vista della fusione fra la Fox e la Disney, non ci sia nulla da temere.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.