Il presidente dei Marvel Studioslo scorso fine settimana ha ricevuto il premio David O. Sleznick Award in occasione dei Producers Guild Awards.

A consegnargli il premio, come potete vedere dalle foto allegate all’articolo, è stato Robert Downey Jr..

L’attore lo ha ringraziato per aver risollevato la sua carriera con Iron Man e portandolo a diventare uno degli attori di Hollywood di maggiore successo. “Mi ha condotto dal registro dei non assicurabili alla cima della lista di Forbes“.

I traguardi per Feige non sono finiti visto che il produttore parteciperà agli Oscar per rappresentare, candidato come miglior film.