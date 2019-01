tempo di lettura 3'

In una nuova intervista rilasciata qualche giorno fa all’Hollywood Reporter, M. Night Shyamalan ha avuto modo di discutere del finale di Glass durante il quale possiamo scoprire che il personaggio interpretato da Sarah Paulson fa parte di un’organizzazione segreta che, da tempo immemore, si occupa di tenere a bada i “superumani”.

Parlando col magazine ha specificato di averlo avuto in mente fin dai tempi di Unbreakable.

Sì (l’avevo in mente già 19 anni fa, ndr.). Ma non sapevo se avrei avuto le palle per farlo. Ma lo avevo già in mente. Mi girava l’idea in testa e mi dicevo “Magari potremmo fare così alla fine” ridendo sommessamente fra me e me […] I finali sono molto importanti per me, in qualità di narratore, di raccontastorie […] Non avevo mai fatto un sequel prima di questo momento e volevo essere sicuro che fosse fatto per le giuste motivazioni, per i personaggi stessi, per il loro mondo, mantenendo un certo livello di purezza al riguardo. Penso che l’esistenza di questi film, il loro valore nel lungo periodo, possa aumentare in virtù di ciò.