Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Il bizzarro e comico rapporto traè sotto gli occhi di tutti da molto tempo.

Di recente un post online ha mostrato una “versione al femminile” di alcuni dei più iconici interpreti dell’universo Marvel, tra cui Hugh Jackman. Ebbene la versione femminile di quest’ultimo effettivamente somiglia molto a Blake Lively, moglie di Reynolds, fatto che non ha lasciato indifferente l’attore. Ecco la sua risposta:

Neither can I. Thanks for this.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 21 gennaio 2019