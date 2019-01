tempo di lettura 2'

In una recente intervista con il The Telegraph , Richard E. Grant ha raccontato del suo “provino” per, attualmente in fase di riprese.

L’attore ha raccontato che la stanza dell’incontro era piena di “memorabilia di Star Wars, alcuni dei quali risalenti al 1977“. Lì ha incontrato J.J. Abrams, regista del film, che gli ha proposto il ruolo.

Come raccontato da Grant:

Nel giro di due secondi J.J. mi ha chiesto: “Vuoi farlo o no?” e io ho risposto: “ma cosa?”. Lui allora mi ha descritto la parte, mi ha detto quale sarebbe stato il mio nome, e a quel punto la stanza è finita sottosopra.

A giudicare dalle parole dell’attore sembra che si tratti di un nome particolarmente celebre. Di chi potrebbe trattarsi?

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).