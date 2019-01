tempo di lettura 2'

Una notizia che rallegrerà tutti i fan di Deadline riporta che David Chase ha deciso di affidare a, figlio dello scomparso, il ruolo del giovanenel film prequel. La scelta non è stata scontata, in quanto Chase ha svolto una lunga fase di audizioni prima di decidere di intraprendere questa strada.

“È un vero onore portare avanti il lavoro di mio padre indossando i panni di un giovane Tony Soprano,” ha commentato Gandolfini. “Sono entusiasta dell’opportunità di lavorare con David Chase e con i talenti incredibili che ha coinvolto in The Many Saints of Newark”.

Il giovane attore somiglia molto al padre, e anche se è all’inizio della sua carriera ha già lavorato in produzioni importanti come The Deuce per la HBO e Ocean’s 8.

Nel cast del film sono già stati confermati Alessandro Nivola nei panni di Dickey Moltisanti, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll e Billy Magnussen.

Prodotto da Davide Chase per la New Line Cinema e scritto da Chase insieme a Lawrence Konner, il film sarà ambientato durante le sommosse di Newark degli anni sessanta, nelle quali le comunità afroamericana e italoamericana si scontravano spesso con esiti letali.

“Sono stato contrario al film per molto tempo e sono ancora preoccupato a riguardo” ha commentato Chase, “ma Newark mi interessava tantissimo, i miei genitori venivano da lì ed è lì che avvenivano le sommosse. All’epoca vivevo nel New Jersey, mentre la mia ragazza lavorava nel centro di Newark. Ho iniziato a pensare a quegli eventi, alla criminalità organizzata e ho iniziato a trovare molto allettante l’idea di fondere i due elementi“.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior), senza contare che si tratterà di un’occasione per esplorare il periodo tanto decantato da Soprano nei primi episodi della serie:

Mostrerà quando era tutto meglio. La mafia era molto raffinata all’epoca, con gli abiti e tutto. Quelle tradizioni non sono state più seguite nel corso della serie. All’epoca non se ne andavano in giro in tuta.

Alla regia troveremo Alan Taylor.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!