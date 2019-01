Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla divisione nazionale della 20Th Century Fox relativo alla presenza di Guido Meda fra le voci italiane di, nuovo film diretto daprodotto da James Cameron in uscita a febbraio 2019.

Trovate tutto più in basso.

Voce ormai iconica che accompagna le telecronache serrate e infuocate dei principali eventi di motociclismo, Guido Meda è tra i più riconosciuti giornalisti sportivi e ora – per la prima volta – passa dal piccolo al grande schermo: è lui infatti il doppiatore ufficiale del commentatore delle gare di Motorball in Alita: Angelo della battaglia, trasposizione cinematografica dall’omonimo manga di Yukito Kishiro – prodotto da James Cameron (Titanic, Avatar) – diretta dal veterano Robert Rodriguez.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi spunti per innovare le nostre strategie di comunicazione”, ha dichiarato Andrea Cuneo, Direttore Marketing di 20th Century Fox Italia. “Questa nuova collaborazione è una delle occasioni migliori che permetterà di sperimentare una nuova forma di commistione nel mondo dell’entertainment, intrecciando il cinema e lo sport. E nella voce di Guido Meda abbiamo trovato lo strumento migliore per raccontare – sul grande schermo – un momento sportivo coinvolgente ed entusiasmante”.

In uscita al cinema il prossimo 14 febbraio, Alita: Angelo della battaglia porta il motociclismo verso una nuova dimensione: il Motorball.

“Quella del doppiaggio è stata un’esperienza bellissima. Anche perché non si trattava di un doppiaggio normale. Dare un pochino della propria voce al lavoro prodotto da James Cameron è una medaglia e per quello che ho visto il film è un altro capolavoro. Anzi, lo vedrete, è qualcosa di impressionante.” ha detto Guido Meda. “Per me un onore gigantesco. L’aspetto curioso è quello di aver interpretato un me stesso del futuro! Praticamente un Guido Meda del 2530. Poi c’è l’aspetto tecnico, perché lavorare con la voce è un conto, ma fare un doppiaggio è tutta un’altra cosa. Ero nelle mani di Fiamma Izzo che mi ha diretto, il che equivale un po’ al fatto di avere Valentino Rossi che ti insegna a guidare la moto in pista! Infine c’è l’aspetto sentimentale che riguarda Alita. Lei è un’icona, un personaggio di cui ti innamori, a prima vista come è successo a me. E’ forte, in gamba, tenera, dolce, carina, combattente, è…Alita”.

Il Motorball è una disciplina sportiva frenetica e veloce che si basa su una gara tra cyborg, dotati di speciali armi e armature protettive, che devono contendersi il possesso di una pesante sfera metallica. L’obiettivo dei partecipanti è quello di guidare la sfera lungo dei complessi e difficili tracciati, portandola fino alla fine. Nel film, l’eroina Alita sarà tra le protagoniste di uno dei momenti più spettacolari della pellicola: una gara di Motorball all’ultimo secondo, pericolosa e adrenalinica, che terrà gli spettatori col fiato sospeso, grazie anche alla sensazionale realizzazione visiva.

Sinossi: Ambientato nel 26° secolo, Alita (Rosa Salazar) è una cyborg che viene scoperta in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo. Nel cast anche Michelle Rodriguez e i premi Oscar Mahershala Ali e Jennifer Connelly. In veste di produttori, invece, i colossi James Cameron e Jon Landau, che dopo successi planetari del calibro di Titanic e Avatar, raccolgono con Alita: Angelo della Battaglia la nuova scommessa della tecnologia più avanzata applicata alla produzione cinematografica.

Il film sarà al cinema dal 14 febbraio, distribuito da 20th Century Fox Italia.