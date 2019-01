Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La mia agenzia aveva fissato un appuntamento per il ruolo di Shazam nel film su Shazam. Sapevo che The Rock [Dwayne Johnson] era stato scelto per essere Black Adam quindi la mia prima reazione è stata “Perché diavolo mi stanno mandando questo adesso?… No . stanno cercando grandi star o ragazzi grossi?”. Non sembrava avessi molte possibilità di ottenere questo lavoro, ad essere onesti.

Poi è passato un po’ di tempo. Stavo leggendo altre cose e guardando altro. Ed è tornato nel giro. Ho avuto un’altra audizione per un ruolo completamente diverso. Non avevo idea di quale fosse, erano pezzi scritti esclusivamente per le audizioni… mi sono messo su nastro. Poi è stato inviato al team creativo. Ricevetti in seguito una chiamata dal mio agente in cui mi riferiva cosa avevano detto “Ehi, allora che mi dici del ruolo di Shazam che hai passato due mesi fa, perché pensano che potresti essere il tipo giusto per il ruolo?”