tempo di lettura 1'

Matt Smith è nelle fasi finali delle trattative che dovrebbero portarlo nel cast di, lo spin-off di Spider-Man diretto dache vedrà Jared Leto nei panni del protagonista.

Nel riportare la notizia, Variety specifica che i dettagli della parte di Matt Smith non sono noti.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo Cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figureranno come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Per il momento non è stata ancora fissata una data d’uscita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!