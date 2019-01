tempo di lettura 2'

Sul set di stato chiesto un commento sul suo ruolo nell’Universo Cinematografico Marvel. L’attore, ricordiamo, era stato reclutato dalla Casa delle Idee per interpretare– uno dei Tre Guerrieri – in, ma a causa di altri impegni era stato costretto a rinunciare. La proposta arrivò di nuovo pervisto che l’attore fu chiamato a sostituire Josh Dallas, anche se per un solo film: inFandral viene infatti ucciso da Hela.

“Quando mi scelsero per Fandral nel primo film, sebbene alla fine non sia riuscito a interpretarlo, sapevo che i Tre Guerrieri avrebbero potuto essere dei personaggi fantastici se li avessero sviluppati, ma non è stato così” ha commentato. “Non è successo nel primo e neanche nel secondo. Questo senza contare alcuni momenti girati e poi non utilizzati per il film“.

L’attore è entrato poi nel dettaglio spiegando che la sequenza della sua morte non avrebbe dovuto essere così repentina come nel montaggio finale di Ragnarok:

Non è stato il massimo… ma se ci ripenso, se non fossi morto, sarei ancora sotto contratto con la Marvel e non avrei potuto accettare questo lavoro. Perciò fan**lo. Questa è la cosa migliore che potesse capitarmi, sono così felice. Soprattutto alla luce del fatto che ho dato una svolta alla mia vita: non sono mai stato tanto forte, felice, e in salute.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 6 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.