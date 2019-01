tempo di lettura 1'

, celebre compositore e pianista francese è scomparso venerdì 25 gennaio a Parigi. Aveva 86 anni.

Durante la sua carriera Legrand ha composto colonne sonore per molti cineasti tra cui Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Claude Chabrol e Jacques Demy. Tra i suoi componimenti per il cinema ricordiamo quelli per Yentl (1983), Il Caso Thomas Crown (1968), Breezy (1973), Amici Come Prima (19832) e Arrivederci Roma (1990).

Vinese ben due premi Oscar, 2 per Miglior Colonna Sonora (Quell’estate del ’42 e Yentl) e uno per Miglior Canzone Originale per Il caso Thomas Crown.

Il suo lavoro non si è limitato solo al cinema. Durante i suoi anni di lavoro ha collaborato anche con grandissimi artisti del calibro di Ray Charles, Orson Welles, Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet e Édith Piaf.

FONTE: actu.orange.fr