La Sony ha annunciato la data di uscita di Morbius, spin-off di Spider-Man diretto da Daniel Espinosa che vedrà Jared Leto nei panni del protagonista.

La pellicola, secondo quanto rivelato da Exhibitor Relations Co., arriverà nelle sale americane il 31 luglio del 2020. Recentemente, ricordiamo, si è aggiunto al cast del progetto anche Matt Smith.

The doctor is in. SONY/MARVEL’s MORBIUS creeps into theaters July 31, 2020, with Jared Leto set for the title role. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) 26 gennaio 2019

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo Cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figureranno come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

