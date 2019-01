Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo un rumour di Discussing Film le riprese del nuovo film diche vedrà LeBron James come protagonista potrebbero iniziare quest’anno, più precisamente il 17 giugno in California.

Ryan Coogler (Creed II, Black Panther) produrrà il progetto, mentre Terence Nance (Random Acts of Flyness per la HBO) lo dirigerà.

In attesa di conferme ecco il tweet di Discussing Film:

‘SPACE JAM 2’ is eyeing to begin filming on June 17th in California. (EXCLUSIVE) pic.twitter.com/xKbQxefLI0

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 23 gennaio 2019