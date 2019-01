tempo di lettura 1'

, co-regista diinsieme a Phil Lord, si è esposto su Twitter confermando in un certo qual modo una curiosa fan theory basata proprio sul film animato del 2014.

Buzzfeed ha recentemente portato all’attenzione una fan theory (via Reddit user BigGunsJC) su The LEGO Movie che riguarda i personaggi di Lucy e Batman. I due personaggi, secondo questa teoria sarebbero infatti ispirati da alcuni compagni di scuola di Finn (Jadon Sand), il ragazzino che gioca con i mattoncini Lego durante il film. Lucy sarebbe una proiezione del ragazzino di una sua compagna di scuola per cui ha una cotta, mentre Batman ad un ragazzo noto a scuola per portare sempre con sé merchandise del Cavaliere Oscuro.

Una teoria piuttosto accattivante, tanto che Miller ha scritto su Twitter che tutto ciò si avvicina molto a ciò che si immaginavano i registi:

Actually… this is pretty close to what we imagined. https://t.co/1z0viHlQjG — Chris Miller (@chrizmillr) 25 gennaio 2019

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB