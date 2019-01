tempo di lettura 1'

Sono iniziate da un paio di settimane le riprese di, e oggi Margot Robbie svela la prima immagine che la vede tornare a vestire i panni dell’antieroina nel film tutto al femminile scritto da Christina Hodson e diretto da Cathy Hodson.

Potete vedere la foto, nella quale Harley indossa uno dei numerosi outfit coloratissimi in cui la vedremo nel film, qui sotto!

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 7 febbraio 2020.