Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo alla due giorni in cuiapproderà nei cinema italiani.

Trovate tutto qua sotto.

Dopo il successo di Voglio Mangiare il tuo Pancreas, Nexo Digital e Dynit sono liete di annunciare tre nuovi appuntamenti della stagione degli anime al cinema: il nuovo fenomeno globale del mondo dei manga e degli anime MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE. TWO HEROES (23 e 24 marzo), 5 CM AL SECONDO (13, 14, 15 maggio) del maestro Makoto Shinkai, già campione di incassi con Your Name, e FATE/STAY NIGHT: HEAVEN’S FEEL 2 (18 e 19 giugno), il secondo titolo della trilogia che racconta le vicende della terza e ultima route omonima narrata nella visual novel Fate/stay night.

Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi a partire dal luglio 2014, MY HERO ACADEMIA è il manga che sta rapidamente assurgendo a nuovo fenomeno mondiale, tanto da essere avvicinato a pietre miliari come Dragon Ball, Naruto, One Piece. Con 211 capitoli usciti ogni settimana e i primi 200 raccolti in 21 volumi, MY HERO ACADEMIA è uno dei manga più venduti del mondo, edito in Giappone da Weekly Shonen Jump (Shueisha) e in Italia da Edizioni Star Comics, con 16 volumi già disponibili. Dal manga sono nate così tre serie animate con 63 episodi totali -che in Italia sono visibili, sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit) dove hanno raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni- mentre lo scorso autunno è uscito anche il videogame “My Hero One’s Justice”.

Ora, visto il successo di un fenomeno sempre più globale, MY HERO ACADEMIA ha debuttato al cinema dove ha già conquistato le sale americane, raggiungendo il podio che accoglie i film d’animazione coi maggiori incassi di sempre in USA. Un risultato impressionante che fa crescere l’attesa anche in Italia dove MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE. TWO HEROES verrà distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit solo il 23 e 24 marzo (elenco sale a breve su www.nexodigital.it).

Nel lungometraggio, avremo modo di ritrovare i nuovi eroi della serie al loro debutto cinematografico in una storia originale, dove nuovi personaggi e vecchie conoscenze ci regaleranno anche un inedito sguardo al passato di All Might. È proprio All Might, infatti, a ricevere un invito proveniente da un vecchio amico per partecipare alla première di un grande raduno scientifico di caratura internazionale che si svolgerà su una gigantesca città mobile galleggiante chiamata ‘I Island’. Tuttavia, un misterioso villain attaccherà la fiera, dal nome ‘I Expo’, dando inizio al piano per sradicare la società degli eroi. Sarà in grado il protagonista Deku di salvare tutti da questa crisi senza precedenti?