La divisione nazionale della 20Th Century Fox ha annunciato che, la versione “per ragazzi” (cioè con rating PG-13) di., uscirà anche in Italia.

Al momento sappiamo solo che C’Era Una Volta Deadpool (questo il titolo scelto per il nostro mercato) approderà solo ed esclusivamente negli store digitali a partire dal 12 febbraio.

Appena verranno resi noti i dettagli della release sarà nostra premura segnalare il tutto.

In Once Upon a Deadpool il film originale Deadpool 2 è stato rimontato e “inserito” all’interno di una cornice narrativa scritta da Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds. Questa cornice è stata girata nell’arco di una giornata in maniera molto estemporanea.