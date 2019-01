tempo di lettura 1'

Un adattamento cinematografico in live-action incentrato suè ormai in cantiere da molto tempo, almeno a parole. Le ultime notizie riportavano che la Warner Bros. avrebbe prodotto il progetto, mentresarebbe stata la protagonista.

Nel corso dei mesi anche un altro nome era stato accostato al progetto per dirigerlo. Questo nome era quello di Patty Jenkins, regista di Wonder Woman. Dal Sundance Film Festival però la regista a chiarito che non sarà coinvolta nella realizzazione del film:

È qualcosa di cui abbiamo parlato, non è qualcosa che sto pensando di fare. È divertente parlarne, ma io non sono la persona che lo dirigerà in questo momento.

La pellicola sarà anche la prima a essere prodotta dalla Mattel Films, guidata dalla produttrice Robbie Brenner.