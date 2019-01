Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Lo scorso 20 luglio,, regista e sceneggiatore dei due, è stato licenziato dallae daie non lavorerà più al terzo capitolo della saga diand co.

La cosa, oltre a causare l’ovvio scossone mediatico, ha anche cambiato i piani nell’agenda della Casa delle Idee tanto che il film su Vedova Nera dovrebbe effettivamente aver preso lo slot produttivo precedentemente occupato da GOTG 3 (maggiori dettagli in questo articolo).

Nelle ore scorse due registi molto apprezzati, ma, curiosamente, con dei trascorsi tutt’altro che rosei con la Disney e le sue affiliate, ovvero sia Edgar Wright e Chris Miller, nel rispondere al tweet di chi suggeriva alla Marvel il loro ingaggio per la regia del film, hanno voluto elargire un consiglio alla Disney: l’assunzione di James Gunn.

Trovate i tweet qua sotto:

I’d like to throw in this suggestion too: @JamesGunn

— edgarwright (@edgarwright) 28 gennaio 2019