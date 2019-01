tempo di lettura 2'

And can you feel the love tonight? (Tonight)It is where we areIt’s enough for this wide-eyed wandererThat we’ve got this farAnd can you feel the love tonight? (Tonight)How it’s laid to rest?It’s enough to make kings and vagabondsBelieve the very bestIt’s enough to make kings and vagabondsBelieve the very best

È stato Billy Eichner (doppiatore di Timon) durante il Watch What Happens Live with Andy Cohen di qualche giorno fa (via Inside The Magic) a rivelare, in una risposta incentrata sull’annosa questione “Il Re Leone di Jon Favreau va considerato animazione o live action?” che Beyoncé (Nala) canterà Can You Feel the Love Tonight nella pellicola in uscita questa estate.

Interpreto Timon e Pumbaa comincia a cantareL’Amore è nell’Aria sta Sera” che poi viene continuata da Beyoncé e Donald Glover.

Potete trovare l’estratto qua sotto.

Come ci ricorda Wikipedia:

Can You Feel the Love Tonight (nella versione in italiano L’amore è nell’aria stasera, cantata da Lorena Brancucci e Daniele Viri) è una canzone premio Oscar estratta dalla colonna sonora del film d’animazione del 1994 Il re leone, composta da Elton John (musiche) e Tim Rice (testi). Il brano è presente anche nella compilation Love Songs del 1996. Ricevette una nomination all’Oscar come miglior canzone nel 1995 insieme ad altre due canzoni tratte dal film, Hakuna Matata e Circle of Life; a vincere la statuetta fu proprio Can You Feel the Love Tonight. Nel 1995 vinse anche Golden Globe per la migliore canzone originale. Fruttò inoltre ad Elton un Grammy per la migliore interpretazione maschile. Nel Regno Unito raggiunse la quattordicesima posizione, ma nella classifica statunitense Billboard arrivò a posizionarsi al quarto posto.

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jonestornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kane sarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.

L’uscita in Italia è prevista per agosto 2019, negli USA il 19 luglio 2019.