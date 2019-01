tempo di lettura 1'

Da molto tempo sentiamo parlare del sequel/reboot dicon Jason Mewes e Kevin Smith. E dopo l’inizio della pre-produzione iniziata nei primi giorni di quest’anno Deadline riporta ora che la Saban Films si è aggiudicata ufficialmente i diritti di distribuzione del progetto in Nord America (mentre a livello internazionale verrà distribuito dalla Universal).

Il progetto, le cui riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso novembre, avrà come protagonisti Jay & Silent Bob, gli iconici personaggi apparsi per la prima volta al di fuori del Quick Stop Groceries in Clerks e interpretati da Jason Mewes e dallo stesso Smith. Nel film i due protagonisti scoprono che Hollywood sta realizzando un reboot del loro primo film e loro dovranno fare di tutto per fermarlo.

