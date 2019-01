Spoiler

Stando a un nuovo report di Revenge of the Fans che vi invitiamo a prendere con cautela, un altro attore si è unito al cast di, dal 24 aprile al cinema.

Si tratta di Ken Jeong, che sarebbe il terzo attore della serie tv Community (a cui avevano lavorato i fratelli Russo) a comparire in uno dei loro cinecomic dopo Jim Rash in Captain America: Civil War e Danny Pudi in Captain America: The Winter Soldier.

Il sito riporta inoltre di aver appreso l’identità di un personaggio che a sorpresa farà ritorno nella pellicola: parliamo di Frigga, la madre di Thor e Loki, nonché moglie di Odino. A vestire i panni della Regina di Asgard fino a Thor: The Dark World c’era Rene Russo, che stando alle fonti del sito comparirà anche nell’ultima fatica di Anthony e Joe Russo.

Tra possibili salti temporali e realtà alternative, Avengers: Endgame ci proporrà un mucchio di ritorni tra morti e sopravvissuti, perciò una comparsa di Frigga non dovrebbe sorprendere troppo.

Ecco, infine, l’ultimo leak della LEGO che ci mostra la nuova Mark 85 di Iron Man.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.