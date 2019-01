tempo di lettura 1'

Attraverso la “10 Year Challenge” il canale Twitter ufficiale diha annunciato il titolo dell’atteso sequel, in uscita quest’anno, proprio dieci anni dopo il grande successo del primo film.

Nel post possiamo dare una prima occhiata al poster, che riprende direttamente il poster del primo film e rivela il titolo del film: Zombieland – Double Tap (traducibile in “coppiola”). L’intero cast originale tornerà nel film, inclusi Emma Stone, Jesse Eisenberg, un’adulta Abigail Breslin e Woody Harrelson, insieme a Rosario Dawson e Zoey Deutch (e potrebbe esserci anche Bill Murray, insieme forse a Dan Aykroyd).

Potete vedere il post qui sotto:

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).

Zombieland: Double Tap uscirà l’11 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.