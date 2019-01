tempo di lettura 1'

La Apple Corps Ltd. (da non confondere con la Apple Inc. di Steve Jobs, ndr.) e la WingNut Films Ltd. collaboreranno insieme, col pieno e totale supporto di Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison, a un nuovo film sui Beatles realizzato con materiale d’archivio.

Il nuovo film sarà realizzato grazie alle circa 55 ore di materiale video inedito registrati in studio dai The Beatles fra il 2 e il 31 gennaio del 1969. Le sessioni di registrazione sono relative alla produzione di Let It Be undicesimo e ultimo album nella discografia del gruppo da cui è stata estratta l’omonima canzone vincitrice del Premio Oscar nel 1970.

Le riprese erano state inizialmente pianificate per uno special Tv – finendo poi per essere qualcosa di completamente differente – che doveva culminare con la leggendaria performance dei Beatles sul tetto degli uffici londinesi della Apple a Savile Row, avvenuta esattamente 50 anni fa oggi.

Peter Jackson d’altronde, fin dai tempi di Bad Taste, non ha mai nascosto il suo apprezzamento verso i Fab Four di Liverpool…

