tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della 20Th Century Fox relativo alle anteprime di

Il film è un progetto inseguito a lungo da James Cameron che ora, dopo oltre dieci anni, sta per uscire nelle sale per la regia di Robert Rodriguez, il filmmaker scelto dal papà di Terminator e Avatar per portare sul grande schermo il film.

Alita – Angelo della battaglia

Il film prodotto da James Cameron

in anteprima in 3D il 6 febbraio negli UCI Cinemas d’Italia

info e biglietti: http://alita.ucicinemas.it/

in omaggio – per tutti – la locandina ad edizione limitata del film

Arriva in sala – in anteprima il 6 febbraio – Alita: Angelo della battaglia, uno dei film più attesi dell’anno, trasposizione cinematografica dall’omonimo manga di Yukito Kishiro – prodotta da James Cameron (Titanic, Avatar) e diretta da Robert Rodriguez. Prima dell’uscita internazionale – grazie all’accordo tra 20th Century Fox e UCI Cinemas – il pubblico italiano e gli appassionati di cinema e tecnologia, potranno vedere il film in tutte le sale del circuito UCI e vivere un’esperienza unica e spettacolare che solo la tecnologia 3D può offrire. Gli spettatori, inoltre, avranno l’opportunità di assistere alle riprese della premiere mondiale e di gustare un’intervista esclusiva al regista Robert Rodriguez.

Per acquistare i biglietti, basta accedere al sito: http://alita.ucicinemas.it/, tutti coloro che parteciperanno all’anteprima riceveranno in regalo una locandina ad edizione limitata del film.

Il film sarà al cinema dal 14 febbraio, distribuito da 20th Century Fox Italia.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Alita – L’Angelo della Battaglia in 3D il 6 febbraio alle 20:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Gualtieri.

Vi ricordiamo che il 7 febbraio (una settimana prima dell’uscita nelle sale) la 20th Century Fox terrà un’anteprima speciale della pellicola presso Arcadia Cinema di Melzo, di cui BadTaste.it è media partner.

Come sempre ci saremo anche noi all’anteprima: presenteremo la serata e a fine proiezione registreremo le reaction del pubblico. Il cinema avrà un allestimento speciale, e tutti i partecipanti riceveranno il poster del film.

Quindi se volete vedere insieme a noi l’attesissimo blockbuster prodotto da James Cameron in 3D (com’è stato concepito) sul gigantesco schermo della Sala Energia una settimana prima dell’uscita nelle sale non mancate: prenotate il vostro posto qui sotto!

L’anteprima si terrà il 7 febbraio 2019 alle 21:00 presso la Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo (MI)

Tutti i partecipanti riceveranno il poster del film

Noi di BadTaste.it presenteremo la serata e registreremo le reaction del pubblico

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.