Giusto ieri vi abbiamo comunicato cheè pronto a tornare dietro alla macchina da presa per, zombie movie con venature da heist movie che il regista dirigerà per, producendo anche il tutto come al solito insieme a sua moglie Deborah (trovate tutti i dettagli in questo articolo ).

Come ci ricorda The Playlist, della pellicola si era già parlato ben dieci anni fa quando doveva essere Matthijs van Heijningen Jr. (poi regista del dimenticabile prequel di La Cosa) a portarlo sul grande schermo. Il primo trattamento del film prevedeva scene in cui “degli zombi di sesso maschile stupravano delle donne che avrebbero poi dato vita a degli ibridi”. Il sito citato scrive che la storia del film di Zack Snyder è stata rifatta da capo e che, chiaramente, non proporrà scene del genere.