, indimenticabile caratterista con una carriera di oltre sessant’anni alle spalle, si è spento all’età di 90 anni.

La sua attività professionale era iniziata negli anni ’50 insieme al leggendario regista e produttore Roger Corman interpretando Walter Paisley in Un Secchio di Sangue, ma è stato negli anni ’80 che è diventato un volto ben riconoscibile presso il grande pubblico grazie alle apparizioni in pellicole quali Terminator, Gremlins e L’Erba del Vicino (The Burbs) e al lavoro con registi quali James Cameron, Martin Scorsese e Joe Dante, che l’ha fatto comparire praticamente in ogni sua pellicola.

Nelle ore scorse proprio Joe Dante ha voluto, ovviamente, ricordare l’attore con un post sui suoi social:

Anche Edgar Wright ha voluto rendere omaggio alla memoria dell’attore definendolo il Re dei Caratteristi.

RIP Dick Miller, surely the king of character actors. A friendly, funny face in Gremlins (1&2), Piranha, the original Little Shop Of Horrors, Not Of This Earth, After Hours & my personal beatnik fav, Walter Paisley in ‘A Bucket Of Blood’. Any role of his was cult movie nirvana. pic.twitter.com/StRqrWHgBS

— edgarwright (@edgarwright) 31 gennaio 2019