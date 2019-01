tempo di lettura 3'

Dopo la positiva accoglienza riservata da critico e pubblico a Hill House, la serie tv in dieci episodi diretta e concepita da(Il Gioco di Gerald, Oculus) e ispirata al seminale romanzo di Shirley Jackson “L’Incubo di Hill House” da cui sono già stati tratti il capolavoro di Robert Wise “Gli Invasati”, uscito nel 1963, e il decisamente meno riuscito “Haunting – Presenze”, approdato nei cinema nel 1999 per la regia di Jon De Bont (Speed), pare proprio che il regista abbia un nuovo asso nella manica.

Parliamo chiaramente di Doctor Sleep, l’adattamento cinematografico dell’opera di Stephen King che fa da seguito agli eventi di Shining.

Già perché se una rondine non fa primavera è pur vero che la decisione della Warner di anticipare drasticamente l’uscita del film fa ben sperare. Inizialmente fissato per il 24 gennaio del 2020, è ora previsto per l’8 novembre di quest’anno. La mossa sarebbe stata presa dallo studio per via dell’estrema fiducia riposta nel regista e nella pellicola: se gennaio si è dimostrato un mese particolarmente adeguato alla release di lungometraggi horror/thriller – si veda il recente successo di Escape Room e Glass – lo slot di novembre è quello normalmente scelto per la distribuzione di film di “alto profilo” anche in vista della stagione dei premi (il suo principale rivale sarà il live action di Sonic prodotto dalla Paramount). Va anche detto che Doctor Sleep, con la nuova data, potrebbe anche beneficiare dell’onda lunga del sicuro successo al botteghino che IT: Capitolo 2 otterrà a inizio settembre.

Scritto e diretto da Flanagan, Doctor Sleep è un adattamento del libro di Stephen King pubblicato 36 anni dopo Shining e vede nel cast McGregor nei panni di Danny Torrance, Rebecca Ferguson in quelli di Rose the Hat, Zahn McClarnon in quelli di Crow Daddy, Carl Lumbly in quelli di Dick Hallorann, Kyliegh Curran in quelli di Abra Stone, Bruce Greenwood come Dr. John Dalton, Alex Essoe come Wendy Torrance, Emily Alyn Lind come Snakebite Andi.