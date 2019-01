tempo di lettura 2'

C’è molta curiosità per, il film d’animazione di Josh Cooely dal 27 giugno nei cinema italiani.

Nelle ore scorse Tom Hanks, che tornerà ovviamente a dare la voce allo sceriffo Woody, ha condiviso una foto “celebrativa” sul suo profilo Twitter.

Lo scatto è stato preso in sala doppiaggio in occasione della registrazione della sua ultima linea di dialogo per l’iconico sceriffo della Pixar.

Final line, final session as Woody of Toy Story 4. We rode like the wind, to infinity and beyond. Hanx pic.twitter.com/v87ZYNyzx8 — Tom Hanks (@tomhanks) 30 gennaio 2019

A distanza di più di vent’anni dalla realizzazione da parte dei Pixar Animation Studios di Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, il primo lungometraggio al mondo animato al computer, i protagonisti dell’indimenticabile film Disney•Pixar ritornano nei primi contenuti speciali di Toy Story 4, nelle sale italiane il 27 giugno 2019.

Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici e inaspettati ritorni.

