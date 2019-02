tempo di lettura 1'

Per anni e anni Hugh Jackman e Ryan Reynolds ci hanno deliziato con le loro divertenti faide social motivate, principalmente, dal fatto che la star di Deadpool non ha mai perso l’occasione di convincere il collega a tornare nei panni di Wolverine in una delle pellicole dedicate al Mercenario Chiacchierone.

Adesso i due hanno siglato una tregua, come testimoniato dal tweet e dalla foto che potete ammirare qua sotto.

Ovviamente la domanda è “Quanto durerà?”.

Staremo a vedere…

Official truce with @realhughjackman! As a gesture of goodwill, I’m gonna make a beautiful ad for his company, Laughing Man Coffee. Can’t wait! pic.twitter.com/M91iBBydO7 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31 gennaio 2019

