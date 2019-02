tempo di lettura 1'

Torniamo a parlare del terzo Guardiani della Galassia a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni di Sean Gunn, fratello di James, secondo cui la pellicola, prima o poi, si farà.

Durante la premiere di The LEGO Movie 2, è stato Star-Lord in persona, Chris Pratt, a toccare l’argomento con Variety:

Prometto che il terzo film si farà, non so ancora con precisione come sarà, ma so che tutte le persone coinvolte sono desiderose di regalare ai fan quello che vogliono vedere e di chiudere la Trilogia in maniera significativa.

Come accennato più sù, il fratello del regista (interprete di Kraglin nei film della saga) sì è anch’egli detto sicuro, ai microfoni dell’Associated Press, che il film si farà:

Dunque, mio fratello sta lavorando a Suicide Squad 2 cosa per cui sono molto emozionato e per cui anche lui è emozionatissimo. Non so che altro stia accadendo. Nel senso, Guardiani 3 si farà. Faremo il film e capiremo cosa accadrà, ma sai, tutto deve trovare un modo per funzionare. Le cose sono diventate un po’ folli per un po’ perché l’oltraggio ha sopraffatto il buon senso, ma ce la faremo, faremo il nostro film. Magari ci vorranno un paio di anni in più del previsto.

