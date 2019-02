tempo di lettura 1'

Pur non avendo ancora avuto modo di vedere nulla,è certo del fatto chenon lascerà insoddisfatto il fandom dell’Universo Cinematografico della Marvel.

In un’intervista a USA Today rilasciata a margine dei TCA, dove è presente con la serie TV di What We Do in the Shadows, il filmmaker ha dichiarato:

Non ho ancora visto nulla e non so cosa accade nel film. I Russo nascondono bene le loro carte. Ma da quello che ho sentito dire, chiude il cerchio in maniera grandiosa. La mia sensazione è che i fan verranno premiati per aver bazzicato i cinema per ben 10 anni guardando questi film. Perché più cose sai dei personaggi e delle loro storie, più appagante sarà il film.

Quanto a un suo eventuale ritorno dietro alla macchina da presa di un film Marvel ha ammesso:

Mi vedo ancora con i ragazzi per parlare di nuovi progetti. Voglio fare un altro film con loro.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.