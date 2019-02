tempo di lettura 2'

Nello spot del Super Bowl di che abbiamo analizzato per voi ) si nota Rocket in un posto mai visto prima dell’Universo Cinematografico Marvel. Il procione spalanca una porta in legno mentre sullo sfondo si notano delle reti e delle scogliere in lontananza.

Oggi grazie a un utente di Reddit particolarmente attento scopriamo di che luogo potrebbe trattarsi.

A maggio 2017 il Berwick Advertiser riportava infatti che Robert Downey Jr. e altri Vendicatori erano approdati in Scozia per girare in segreto alcune scene di Avengers. La troupe, nello specifico, aveva ricreato un pub dal nome The Cormorant and Tun St Abbs, un villaggio di pescatori nel Berwichshire. A questo punto è possibile che il procione si rechi nel pub in questo paesino e che tra l’altro sia in compagnia.

Sui partecipanti alle riprese abbiamo solo voci di corridoio, ma il giornale sostiene che Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Chris Hemsworth sarebbero stati avvistati nei paraggi. Quel che è certo è che durante la prima sessione di riprese di Avengers: Infinity War la troupe ha girato anche sequenze per Avengers: Endgame: lo dimostra, ad esempio, un avvistamento di Tessa Thompson proprio in Scozia a maggio 2017 e il coinvolgimento di Jeremy Renner, a fine marzo, sempre nello stesso paese.

.@RobertDowneyJr and others have been secretly filming #AvengersInfinityWar at this mock pub in Borders, England. https://t.co/VOc6RNk7Tp pic.twitter.com/h9UYEdb5Vw — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) May 4, 2017

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Fonte: Reddit