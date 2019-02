tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo ammirare il primo poster di(Il Passaggio Segreto), adattamento cinematografico tratto da uno dei libri scritti da Carolyn Keene (pseudonimo di Mildred Wirt Benson).

Diretto da Katt Shea, il film ha come protagonista Sophia Lillis, giovane attrice vista recentemente nell’adattamento di IT. Del cast fanno parte anche Zoe Renee (The Quad), Mackenzie Graham (The Purge), Laura Slade Wiggins (Shameless), Sam Trammell (True Blood), Linda Lavin (Alice) e Andrea Anders.

Tra i produttori del progetto figurano Ellen DeGeneres, Jeff Kleeman e Chip Diggins.

Il film arriverà nelle sale americane il 15 marzo. Potete vedere il poster qua sotto:

