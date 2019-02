tempo di lettura 1'

A eccezione di qualche leak fotograrfico dal set e dai rumour relativi alla distribuzione in sala della pellicola che Martin Scorsese avrebbe richiesto come condizione sine qua non a Netflix, non sappiamo e non abbiamo visto praticamente nulla di The Irishman, il nuovo film che vede tra i protagonistipassato, mesi e mesi fa, dalle mani della Paramount a quelle del gigante dello streaming.

Ora però, stando a quanto dichiarato da Sebastian Maniscalco, che interpreta “Crazy Joe” Gallo (via The Independent), abbiamo appreso che la pellicola dovrebbe approdare su Netflix a ottobre.

Ovviamente restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali più accurate.

Lo script del film è di Steven Zaillian (Schindler’s List) ed è basato sul libro del 2004 di Charles Brandt, intitolato “I Heard You Paint Houses”, incentrato sulla vita dell’ex killer Frank “The Irishman” Sheeran.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

