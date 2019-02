tempo di lettura 2'

La star di Ant-Man and the Waspha dichiarato, in una recente intervista con SYFY , di non sapere molto del futuro di Wasp nell’Universo Cinematografico Marvel dopo

“Sono così protettivi e misteriosi che nessuno mi ha detto dei piani [dopo Endgame], ma insomma…tutto può succedere“.

L’attrice ha messo di avere qualche problemino con la segretezza:

La mia carriera è sempre stata così. Con facchini che hanno dovuto portarmi gli script a casa dopo aver attraversato in volo una nazione perché non potevano essere spediti per posta o per posta elettronica. Girerò un film in primavera, e sono così eccitata all’idea di ricevere un intero copione in anticipo. Memorizzare le battute prima di iniziare le riprese sarà un lusso incredibile. Potrò fare il mio lavoro come si deve!

Nonostante l’abitudine, c’è stato un momento in cui l’attrice ha rivelato uno spoiler alla stampa:

Oh, mi è successo. Sono stata fortunata perché in qualche modo la notizia non è girata, ma ho sudato freddo per una settimana, poi sono tornata a respirare quando mi sono accorta che nessuno l’avrebbe scoperto. È difficile non farsi sfuggire nulla! Non è una coincidenza che siano sempre Tom Holland e Mark Ruffalo a rivelare anticipazioni, perché sono due persone così genuine, dolci, aperte e vulnerabili. Non è nella loro natura nascondere, mentire e stare sulla difensiva. Sono due cuori puri che affrontano il mondo a braccia aperte.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

