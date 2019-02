tempo di lettura 1'

Pochi giorni fa abbiamo appreso che il montaggio di, a poco più di un mese dalla consegna del lungometraggio, è ancora di circa. A tal proposito Collider ha chiesto ai registi se la possibilità di un intervallo è stata presa in considerazione.

“Abbiamo scherzato un po’ sulla cosa mentre eravamo in sala montaggio” ha esordito Joe, “ma abbiamo mostrato il film già quattro volte al pubblico – ha proseguito Anthony – e per le prime tre proiezioni non una sola persona si è alzata per andare al bagno“.

“L’abbiamo preso come un buon segno” ha aggiunto il fratello.

A differenza dei più comuni test screening, la Marvel è solita organizzare proiezioni di prova per cerchie di pubblico più ristretto, che includono amici e parenti. Allargare la fetta pubblico includendo spettatori sconosciuti potrebbe infatti favorire la proliferazione di spoiler come è successo in passato nel caso di altri film.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.