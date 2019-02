tempo di lettura 2'

Per la promozione di, il cinecomic con Brie Larson in arrivo il mese prossimo, i Marvel Studios hanno lanciato il nuovo sito ufficiale. Le peculiarità del sito web sono le animazioni, i caratteri, la grafica: è tutto realizzato in stile anni ’90! Una mossa appropriata visto che la pellicola sarà ambientata proprio in quegli anni.

Nel sito ci sono varie sezioni, immagini, informazioni sui personaggi e addirittura un guestbook! C’è anche la possibilità di vedere l’ultimo spot del Super Bowl con un player in vecchio stile (anche se gli standard di risoluzione sono un po’ troppo alti).

Potete visitarlo cliccando qui.

***

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).