tempo di lettura 3'

La divisione nazionale della LEGO ha diramato una curiosa galleria fotografica collegata a, sequel del film animato The LEGO Movie, in uscita il 22 febbraio.

Gli scatti sono stati accompagnati da alcune informazioni aggiuntive:

Sono appena giunte immagini inedite dei protagonisti di The LEGO Movie 2 che sono atterrati sulla terra per sbirciare questo mondo a loro sconosciuto, e come dei veri VIP sono stati “paparazzati” dal fotografo appassionato di mattoncini LEGO Fabio Broggi. LINK

Attraverso questi magnifici scatti abbiamo potuto catturare momenti unici che ci permettono di scoprire le peculiarità dei protagonisti del film The LEGO Movie 2 – Una Nuova Avventura, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 21 febbraio.

Come tutti, anche i nostri eroi hanno dei lati nascosti che potremo finalmente coprire: Unikitty è golosissima di cioccolata… ma ai gatti non piaceva il latte? Emmet, dal canto suo, non è proprio un pilota e non riesce mai a parcheggiare il suo Razzo Spaziale. Lucy ha un lato tenero che nessuno si aspetta, ma sarebbe meglio che lasciasse stare le uova di dinosauro… Emmet se l’è proprio vista brutta con mamma sauro! Durante la visita sulla terra non sono mancati i momenti soprendenti, Ultrakatty ha conosciuto il suo alter ego terrestre, chissà come l’ha presa?

C’è anche chi ha scoperto un suo lato “debole”… la neve ha riservato qualche difficoltà al grande Batman.

Non possiamo svelarvi tutto, è giusto che possiate gustare con i vostri occhi i tanti momenti buffi, divertenti e incredibili immortalati con grande abilità da Fabio…

Ecco gli scatti:

“The LEGO® Movie 2 – Una Nuova Avventura”, l’attesissimo sequel del film apprezzato dalla critica e campione di incassi, riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura d’azione per salvare la loro amata città. Dopo cinque anni di vita meravigliosa, ora gli abitanti della cittadina devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i LEGO DUPLO®, degli invasori venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire. La battaglia per sconfiggerli e riportare l’armonia nell’universo LEGO condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una strana galassia in cui tutto è un musical. Saranno messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le abilità dei MastriCostruttori, e si scoprirà quanto siano davvero speciali.

Il cast vocale originale è lo stesso del primo film, con Chris Pratt nei panni di Emmet, Elizabeth Banks in quelli di Lucy (aka Wyldstyle), Will Arnett nei panni di LEGO Batman, Nick Offerman nel ruolo di Metal Beard, Alison Brie in quello di Unikitty e Charlie Day nel ruolo di Benny. A loro si aggiungono Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz e Arturo Castro, rispettivamente i nuovi personaggi Queen WatevraWa’ Nabi, Sweet Mayhem e Ice Cream Cone.

“The LEGO® Movie 2 – Una Nuova Avventura” è diretto da Mike Mitchell (“Shrek e vissero felici e contenti”, “Trolls”, “Sky High – Scuola di superpoteri”), e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, la squadra creativa della saga LEGO che ha debuttato nel 2014 con “The LEGO Movie”. La sceneggiatura è di Phil Lord, Christopher Miller e Matthew Fogel, da una storia di Phil Lord e Christopher Miller, basata sui mattoncini gioco LEGO.The LEGO Movie 2 uscirà l’8 febbraio 2019 in tutto il mondo.