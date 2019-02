Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Il remake di, come sappiamo, sarebbe dovuto uscire nelle sale americane il 1à febbraio ed ora si trova senza una data di release precisa ma impostata comunque entro la fine dell’anno.

Parlando con Rue Morgue lo sceneggiatore Jeff Buhler ha cercato di dare una risposta a questo slittamento improvviso:

Penso che [questo ritardo] sia dovuto al fatto che sul mercato c’erano una manciata di altri film del genere, e forse hanno avuto un ruolo in tutto questo, perché The Prodigy – Il Figlio del Male era programmato per l’8 febbraio, Escape Room stava per uscire e c’erano altro thriller psicologici e horror accatastati tra gennaio e febbraio [..].