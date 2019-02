Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La tecnologia audioarriva anche in Italia nelle versioni home video 4K di alcuni dei franchise più noti al grande pubblico come quello DC e del Wizarding World, più precisamente nelle edizioni home video die di

Qui di seguito potete leggere il comunicato ufficiale della Warner Bros. sull’argomento:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

UN FILM COSÌ NON LO HAI MAI SENTITO!

ARRIVA IL DOLBY ATMOS® ITALIANO

NEI GRANDI FRANCHISE WARNER BROS.

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA TI FA VIVERE AL MASSIMO

ANCHE A CASA I BLOCKBUSTER IN 4K UHD

La nuova frontiera dell’home entertainment è qui: Warner Bros. Entertainment Italia è orgogliosa di portare per la prima volta lo standard audio Dolby Atmos® in italiano cominciando con due grandi titoli, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald in uscita il 14 Marzo e Aquaman, disponibile dal 30 Aprile, nelle edizioni 4K UHD. Questo formato è acquistabile anche su iTunes Store, dove l’ultimo capitolo del Wizarding WorldTM sarà disponibile già dal 27 febbraio.

Il Gruppo Warner Bros. è da sempre attento alle esigenze del pubblico con cui ricerca un’interazione diretta per realizzare i migliori prodotti sul mercato dell’home entertainment. Da sempre l’impegno congiunto del gruppo è quello di offrire il massimo della qualità audio e video nelle edizioni domestiche dei suoi film, raggiungendo altissimi standard e presentando sul mercato le migliori edizioni possibili. Da qui nasce lo sforzo continuo verso l’innovazione: l’attesa edizione 4K UHD del film Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald apre la strada a un importante punto di svolta per il Wizarding WorldTM grazie alla presenza dell’audio Dolby Atmos® in italiano.

Nel secondo capitolo della saga di Animali Fantastici i legami con il mondo di Harry Pottersi fanno sempre più appassionanti. Albus Silente riapre le porte del mondo incantato creato da J.K.Rowling, e ogni spettatore che intraprenderà questo magico viaggio non solo si sentirà a casa ma… a casa sentirà ogni magia! Infatti, grazie al formato audio Dolby Atmos®, suoni cristallini e avvolgenti si combinano alla straordinaria qualità video del Dolby VisionTM HDR per regalare un’esperienza di visione unica e totalmente immersiva che farà vivere le avventure di Newt Scamander in ogni dettaglio. Un formato audio e video che non solo esalta al massimo le molte sequenze d’azione, ma che permette letteralmente di avere il grande cinema a casa propria.

Ma non è tutto. Dalle profondità di Atlantide agli inseguimenti mozzafiato nelle strade della Sicilia, Aquaman è uno spettacolo pirotecnico per gli occhi e per le orecchie che arriverà in Italia nella versione 4K Ultra HD con la traccia Dolby Atmos®. Le avventure del potente supereroe, nate dal mondo DC Comics e dirette da James Wan, non possono trovare veicolo migliore di in un’edizione ad alto tasso di adrenalina. Grazie all’alta fedeltà sonora garantita dal Dolby Atmos® verranno valorizzate in particolare modo le complesse scene sottomarine, in cui la potenza dell’audio viene sfruttata al massimo, ricreando un ambiente sonoro impareggiabile.

È possibile fruire dell’ambiente surround tridimensionale dato dal Dolby Atmos® di questi due film non solo grazie alle copie fisiche, ma anche acquistando o noleggiando i film in digitale sull’iTunes Store e riproducendoli attraverso la Apple TV 4K abbinata ad un sistema audio compatibile.