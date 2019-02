tempo di lettura 2'

Sappiamo già da tempo che che lae la Bad Robot diprodurranno, insieme alla giapponese, un remake americano di Your Name, il film anime didiventato in poco tempo un cult capace di incassare ben 357 milioni di dollari di cui 235 nel solo Giappone.

Deadline comunica ora il nome del regista che si occuperò di “tradurre” per il grande schermo la sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival, Bird Box). Si tratta di Marc Webb, già regista di 500 Giorni Insieme e dei due “sfortunati” The Amazing Spider-Man.

Questa la dichiarazione di Genki Kawamura, produttore dell’anime originale e del live action:

Marc era la nostra prima scelta per la regia di questa rivisitazione della vicenda nel momento in cui abbiamo deciso di creare la versione americana dell’anime. Con 500 Giorni Insieme Marc ha dimostrato di avere un incredibile talento nel raccontare interessanti storie d’amore e siamo certi che, così come il pubblico è rimasto affascinato dal film originale, questa nuova iterazione della pellicola riuscirà a catturare l’attenzione tanto del pubblico originale quanto di quello di una platea del tutto nuova grazie allo splendido viaggio intrapreso dai personaggi. Con J.J.Abrams alla produzione, Eric Heisserer alla sceneggiatura e Marc Webb alla regia abbiamo il team che sognavamo di avere.

Nella versione live action, una giovane nativa americana che abita in una zona rurale e un giovane di Chicago realizzano che, come per magia, i loro “corpi” si scambiano a intermittenza. Quando un disastro minaccia le loro vite, devono intraprendere un viaggio per incontrarsi e salvare il loro mondo.

